Equipa farense sagra-se vice-campeã nacional de Kickboxing

Entre os dias 02 e 03 de julho, mais de 1000 atletas juntaram-se em Matosinhos, no Pavilhão Senhora da Hora, para o Campeonato Nacional de Kickboxing 2022. A equipa do Arena Faro – Escola de Desportos de Combate foi uma das vencedoras da competição.

O Arena Faro apresentou-se “em campo” com a sua equipa técnica e com 32 atletas, tendo 22 deles participado na disciplina de velocidade (light contact) e os restantes 10 em pleno contacto (low kick).

A equipa de Faro sagrou-se vice-campeã nacional por equipa nas duas disciplinas, contabilizando os seguintes resultados individuais: oito campeões nacionais, oito vice-campeões nacionais e cinco terceiros classificados.

Segundo Walter Pestana, diretor-técnico do clube “É um orgulho termos representado a cidade de Faro, num campeonato com esta envergadura e termos alcançado estes resultados. Mas mais que reconhecimentos e títulos, o maior prémio é ver o culminar de todo o trabalho feito até aquele ‘pequeno’ momento em cima do ringue onde centenas de horas são transferidas em segundos. É ver os nossos alunos a superarem-se como atletas e como seres humanos”, conclui em nota enviado ao JA.