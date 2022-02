Equipa sénior masculina do Clube de Vela de Tavira tem novo treinador

A Direção do Clube de Vela de Tavira comunicou esta sexta-feira que chegou a acordo com o treinador Filipe José, que irá assumir a liderança da equipa sénior masculina.

PUB

Filipe José já tinha orientado a equipa durante três anos, de 2018 a 2021, um grupo que tão bem conhece e teve como resultados mais relevantes uma subida de divisão (da 3.ª divisão para a 2.ª Divisão Nacional) e a respetiva manutenção.

O novo treinador é formado no Clube de Vela de Tavira, onde fez toda a sua formação enquanto atleta, chegando mesmo a representar a equipa sénior na Primeira Divisão Nacional, onde ocupou o lugar de capitão de equipa durante vários anos. No seu percurso conta ainda com muitas épocas à frente das equipas de formação do Clube de Vela de Tavira e de ambas as equipas seniores (Masculina e Feminina) .

Filipe José, que esteve ligado 37 anos ao clube a que agora regressa, é, para o Clube “uma garantia da continuidade dos valores desportivos e éticos que o Clube de Vela de Tavira sempre defendeu”.

Aos comandos da equipa Filipe José irá contar com a colaboração dos treinadores adjuntos Luís Palmilha e Nuno Vicente.

Este regresso acontece após a saída do treinador Mário Miguel.