Equipa verifica taxa de nidificação de aves em São Brás de Alportel

A equipa do projeto “Alojamento Local para Aves” está a verificar a taxa de nidificação nas 30 caixas-ninho instaladas no concelho, anunciou a autarquia.

Esta iniciativa decorreu após a assinatura de um protocolo entre a Câmara Municipal de São Brás de Alportel e a associação Vita Nativa, com o objetivo de “promover a diversidade de avifauna em toda a região do Algarve” e “fomentar o interesse e proporcionar um contacto mais direto da sociedade com as aves assim como sensibilizar para o papel importante que as aves desempenham no controlo de pragas biológicas, como é o caso da largarta-do-pinheiro”, segundo o comunicado sobre a equipa no terreno.

No concelho de São Brás de Alportel foram instaladas caixas-ninho no Jardim da Verbena, no Jardim Carrera Viegas, na Fonte Férrea e nas escolas.

A Câmara Municipal de São Brás de Alportel aderiu a esta iniciativa em sintonia com a Estratégia Municipal na área ambiental, como um contributo para os objetivos na Estratégia Nacional para a Conservação da Natureza e Biodiversidade para 2030.

