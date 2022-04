Equipamentos culturais da região serão apoiados financeiramente

Trinta e oito equipamentos culturais credenciados na Rede de Teatros e Cineteatros Portugueses (RTCP) vão receber apoio financeiro para programação, no âmbito do primeiro concurso da RTCP aberto pela Direção-Geral das Artes (DGArtes). A região do Algarve está incluida no programa.

Em comunicado divulgado esta terça-feira, relativo aos resultados provisórios do programa de apoio, a DGArtes explica que nesta primeira edição do programa foram recebidas 61 candidaturas, das quais quatro foram excluídas, tendo sido decidida a atribuição de apoio financeiro a 38 equipamentos culturais.

Em termos de distribuição geográfica, a DGArtes refere que mais de metade dos equipamentos culturais do Algarve serão apoiados neste programa.

Segundo a DGArtes, este ano abrirá um novo concurso “para aumentar o número de entidades apoiadas e de territórios abrangidos”. O concurso de apoio financeiro aos equipamentos culturais credenciados da RTCP tem um montante anual de seis milhões de euros, entre 2022 e 2025, perfazendo um total de 24 milhões de euros.

Na candidatura, os espaços culturais deveriam apresentar as linhas orientadores de uma programação a quatro anos, “calendarizados entre 01 de janeiro de 2022 e 31 de dezembro de 2025”, por ciclos ou temporadas, abrangendo várias artes performativas e podendo ainda incluir, por exemplo, cinema, residências e ações de mediação e de formação.

“O objetivo principal é promover uma oferta cultural regular e contínua em todo o território”, explica a DGArtes.

Segundo esta direção-geral, os 38 equipamentos culturais selecionados receberão entre 50.000 e 200.000 euros anuais, entre 2022 e 2025.

Segundo a DGArtes, em maio serão lançadas “ações de valorização e qualificação de recursos humanos” dos equipamentos culturais credenciados, com a duração de oito meses.