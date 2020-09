Equipamentos municipais de Loulé sob gestão municipal recebem selo “Clean & Safe”

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

Os equipamentos do concelho de Loulé que estão sob gestão municipal receberam o selo “Clean & Safe”, chancela que visa reforçar a confiança dos consumidores culturais no contexto de pandemia, numa altura em que as atividades começam a retomar a sua habitual dinâmica,

Com validade até 30 de abril de 2021, esta chancela atribuída pelo Turismo de Portugal garante aos utilizadores e visitantes a segurança dos espaços e serviços face à pandemia da COVID-19.

Assim, foi atribuído este selo à Biblioteca Municipal Sophia de Mello Breyner Andresen e aos seus polos em Alte, Quarteira e Salir, bem como ao seu polo itinerante, ao Museu Municipal de Loulé e aos seus polos – Polo Museológico da Cozinha Tradicional, Polo Museológico dos Frutos Secos, Polo Museológico Cândido Guerreiro e Condes de Alte, Polo Museológico de Salir, Polo Museológico da Água de Querença, Ermida de Nossa Senhora da Conceição, Casa Memória Duarte Pacheco e Convento de Santo António -, Palácio Gama Lobo, Galeria de Arte do Convento Espírito Santo, Galeria de Arte da Praça do Mar, CECAL – Centro de Experimentação Criação Artística de Loulé, Cineteatro Louletano e Auditório do Solar da Música Nova (no caso destes dois últimos espaços o selo é válido até 30 de maio de 2021).

Ao ostentar este selo, estes equipamentos assumem o compromisso de cumprir os requisitos de higiene e segurança de visitantes e colaboradores definidos segundo as orientações da Direção-Geral de Saúde e que se encaixam também no Plano de Contingência da Câmara Municipal de Loulé, como é o caso do uso obrigatório de máscara, higienização frequente dos espaços, a redução da lotação e o distanciamento obrigatório entre os espetadores/visitantes/utilizadores.

O selo “Clean & Safe” enquadra-se numa estratégia concertada de retoma do turismo nas suas diversas valências, reforçando a confiança de todos no destino Portugal e nos seus recursos turísticos.