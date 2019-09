Ermida da Guadalupe recebe “Dias D’as Virgens Negras”

A ermida de Nossa Senhora de Guadalupe, no concelho de Vila do Bispo, irá receber a segunda edição do projeto “Dias D’as Virgens Negras”, este ano dedicado ao tema “Toda a riqueza do Mundo: objetos viajantes e outras histórias mirabolantes”, nos próximos dias 14 e 15 de setembro.

O projeto de homenagem artística à Virgens Negras consiste na realização de oficinas de danças antigas e de cânticos, abertas à participação da comunidade, no dia 14 de setembro, e termina com a apresentação de um espetáculo final, no dia 15 de setembro, pelas 17h00, dedicado às viagens portuguesas do século XVI, em que o foco é a devoção de Afonso de Albuquerque à Virgem de Guadalupe.

A oficina de danças antigas por Catarina Costa e Silva decorre no dia 14 de setembro, das 10h00 às 12h00, e a oficina de cânticos, por Carme Juncadella, decorre no mesmo dia, das 15h00 às 17h00.

O espetáculo de encerramento conta com Carme Juncadella (direção artística, investigação e organetto), Maria Bayley (clavicymbalum, harpa e voz), Jorge Luís Castro (barítono e narração), Daniela Tomaz (flautas e adufe), o Ensemble Portingaloise (Catarina Costa e Silva e Thiago Vaz Cruvinel) e o Coro Internacional de Aljezur. No final do concerto, haverá uma partilha gastronómica de produtos emblemáticos das viagens dos portugueses pela África e pela Índia.

“Dias D’as Virgens Negras” é um projeto da associação O Corvo e a Raposa, inserido no Programa de Dinamização e Valorização dos Monumentos (DiVaM), uma iniciativa da Direção Regional de Cultura do Algarve.