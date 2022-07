Escavações arqueológicas em Cacela Velha com dia aberto

As escavações arqueológicas do sítio do Poço Antigo, em Cacela Velha, estão a promover um dia aberto na segunda-feira, dia 11 de julho, entre as 09:00 e as 12:00, anunciou o Centro de Investigação e Informação do Património de Cacela.

Neste dia aberto os participantes podem visitar as escavações que decorrem a nordeste da Fortaleza de Cacela Velha, no concelho de Vila Real de Santo António.

Nesta área situa-se o antigo bairro medieval islâmico de Qastalla Darrag (séculos XII-III) e a necrópole dos primeiros povoadores cristãos pós-reconquista (séculos XIII-XVI).