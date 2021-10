Escola da Fuzeta distinguida a nível nacional com selo Agroescola

A Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Dr. João Lúcio, na Fuzeta, foi distinguida pelo segundo ano consecutivo com o selo “Agroescola” na sequência do projeto de âmbito nacional “Redescobrir a Terra”, anunciou o Agrupamento de Escolas Dr. Francisco Fernandes Lopes.

A Comissão Nacional Agroescolas distinguiu, pelo segundo ano consecutivo, com o selo “Agroescola”, a Escola Dr. João Lúcio, na Fuzeta, pertencente ao Agrupamento de Escolas Dr. Francisco Fernandes Lopes, através de um projeto coordenado pela professora e engenheira Nélia Cid, com os alunos do Curso de Educação e Formação (CEF), o Profissional de Jardinagem do agrupamento e a comunidade escolar.

O projeto, que abrangeu a temporada 2020/2021 centrou-se na biodiversidade, com a realização de atividades como a produção de insetários, estufa-pedagógica, eco-jardim de plantas aromáticas perenes, “Green-Market” e o evento “Dias da Biodiversidade”.

A menção “AgroEscola”, contribui assim, segundo o Agrupamento para a literacia agrícola, num contexto de proteção ambiental, respeitando e fomentando a biodiversidade de espécies e produção de alimentos.

A “Agroescola” é um programa de incentivo de âmbito escolar com vista ao desenvolvimento de boas práticas e atividades anuais relacionadas com a agricultura e o mundo rural e com o objetivo de aumentar a literacia agronómica junto dos jovens.

Esta distinção é uma iniciativa dos Agricultores de Portugal e do Fórum Estudante.

A cerimónia de entrega do “AgroSelo” realizar-se-á a 10 de dezembro.

