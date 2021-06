Escola de Faro apresenta exposição de fotografia sobre saúde mental

A Escola Secundária João de Deus, em Faro, tem patente uma exposição de fotografia intitulada “The Final Scream”, no espaço oCupasciDadania, sobre saúde mental, anunciou a instituição de ensino.

A exposição de Alexandra Trindade Correia, finalista do curso profissional de fotografia, é composta por 15 trabalhos “que nos convoca para uma aproximação ao universo da doença mental”.

A inauguração decorreu a 28 de maio, com a participação de dois profissionais do Centro Hospitalar Universitário do Algarve, a psicóloga Patrícia Romão e o psiquiatra Duarte Palma.

Durante esta apresentação, as turmas do curso de fotografia e de psicologia tiveram a oportunidade de fazer questões aos profissionais de Saúde “sobre a fronteira entre o normal e o patológico, as estratégias de confronto do stresse provocado pelos momentos de avaliação, os fatores desencadeadores de doença mental, as sintomatologias associadas à depressão ou ansiedade, a autoimagem e o desejo de aceitação”, segundo o comunicado.

A exposição poderá ser visitada pelo público em geral durante o horário escolar.

O tema da saúde mental está em destaque naquela escola farense, no âmbito da componente curricular de Cidadania e Desenvolvimento.

PUB