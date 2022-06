Escola de Guarda-Redes Luís Rodrigues apresenta secção de teqball

A Associação Escolinha de Guarda-Redes de Futebol Luís Rodrigues apresentou no domingo, dia 12 de junho, a primeira secção de teqball, uma modalidade semelhante ao ténis de mesa jogada com uma bola de futebol, anunciou a Câmara Municipal de Vila Real de Santo António.

Esta iniciativa é uma parceria com o Grupo Desportivo “Os Cuicos” e a nova Escola de Futebol de Monte Gordo, que contou com a participação do presidente da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, Álvaro Araújo.

Durante a apresentação, o jogador Guga, natural de VRSA e atualmente ao serviço do Rio Ave, foi homenageado, além de ter sido assinado um protocolo de colaboração entre a Associação Escolinha de Guarda-Redes de Futebol Luís Rodrigues e a Associação Escola de Futebol de Monte Gordo.