Escola de Hotelaria e Turismo arranca ano letivo com estúdio virtual

Este projeto inovador na região, vai permitir a criação de um estúdio de televisão com régie, num investimento superior a 100 mil euros.

A Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve (EHTA) vai apostar na criação de conteúdos digitais e audiovisuais, transmissões em live streaming, gravação de showcookings, concepção de E-Books, o que trará à formação novas ferramentas e novas técnicas, informa em comunicado.

O Centro de Recurso Didáticos e Digitais, que inclui um estúdio de televisão com régie, vai ser criado no espaço da escola e resultou de uma candidatura ao Programa Operacional (PO) Regional do Algarve/ CRESC Algarve 2020 para o desenvolvimento de recursos inovadores no ensino.

Com um investimento superior a 100 mil euros, o projeto inclui a aquisição de um vasto conjunto de equipamentos audiovisuais e digitais e também a contratação de recursos humanos.

“Este novíssimo equipamento estará à disposição das outras 11 escolas do Turismo de Portugal, que se poderão deslocar a Faro para a utilização do estúdio e todos os conteúdos e suportes pedagógicos produzidos serão disponibilizados para a rede de escolas. No entanto, a utilização deste moderno Laboratório está igualmente aberta a outras entidades da região”, explica a EHTA.

“O Centro de Recursos Digitais vai lançar a nossa formação para outra dimensão. A produção de conteúdos pedagógicos, que praticamente não existem em formatos digitais e audiovisuais e que terão a marca de qualidade do Turismo de Portugal, a gravação de eventos e demonstrações ao vivo e que serão disponibilizadas online, a transmissão em direto, por streaming de showcookings, por exemplo, será um mundo novo em que vamos entrar. Os próprios alunos estarão envolvidos nesta fantástica experiência porque será preciso demonstrar como se faz para a realização de um determinado vídeo”, refere Paula Vicente, Diretora da Escola.

O ano letivo 2021-2022 arranca com mais de 3 centenas de alunos inscritos, 8 turmas de iniciação e 11 de continuidade, incidindo nas áreas de formação de Cozinha, Pastelaria, Restauração e Bebidas, Hotelaria/ Alojamento e Gestão de Turismo. A procura crescente por parte de alunos estrangeiros, nomeadamente brasileiros e oriundos dos Países de Língua Oficial Portuguesa é uma realidade que se volta a confirmar este ano.

Este novo ciclo letivo marca também o regresso da presença física na escola e do acento na formação prática, característica reconhecida e valorizada pela rede de escolas do Turismo de Portugal.

A realização de eventos, a abertura do Restaurante de Aplicação, as atividades da Estalagem permitirão novamente aos alunos adquirir competências no domínio do ‘Saber-Fazer’, essenciais no momento em que ingressam no mercado de trabalho.

É de destacar o facto de todos os cursos terem uma forte componente ligada ao desenvolvimento pessoal, às soft skills e à preparação dos jovens para uma ação ambiental e socialmente responsável.

Recorde-se que no domínio ambiental e social, a Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve conquistou a sua 4ª Bandeira Eco-Escolas, uma distinção que premeia os trabalhos desenvolvidos ao longo do ano anterior e que visam a defesa do ambiente, sustentabilidade e responsabilidade social.

