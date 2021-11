Escola de Lagos vence na categoria “literacias” da Escola Amiga

O projeto Literacia da escrita e da imagem-Poesia e Filosofia: “Voando nas Asas de um Bando de Poetas”, da EscolaS/3 Gil Eanes, de Lagos, venceu a distinção da categoria “Literacias”, da 4ª edição da Escola Amiga.

O projeto nasceu com o objetivo de ser um espaço de liberdade e de criação, mostrando que os jovens alunos não estão na escola apenas para receberem conhecimentos teóricos, mas também pelo gosto e prazer de criarem, individualmente ou em grupo, fazendo o que realmente gostam e tem significado para eles.

Literacia da escrita e da imagem-Poesia e Filosofia: “Voando nas Asas de um Bando de Poetas foi sendo construído ao longo de três anos letivos consecutivos e terminado em junho de 2021, pelos alunos do curso de artes do Agrupamento de Escolas Gil Eanes. Iniciou-se no 10º ano para terminar no 12º ano, no âmbito da disciplina de Filosofia, cujo professor, ao perceber o potencial dos alunos, lançou o desafio para conceberem poemas sobre diferentes temáticas, muitas delas de escolha livre. Dado serem alunos de artes, o professor propôs aos autores dos poemas que também criassem as respetivas ilustrações.

Ao longo destes anos foi possível reunir material suficiente para a publicação de um volume (livro), como forma de dar corpo e significado a todo o empenho, esforço e dedicação dos jovens alunos, tornando evidente que o esforço recompensa e desta maneira motivá-los para futuros projetos em que possam vir a envolver-se.

No período de pandemia, marcado pelo longo confinamento e isolamento dos alunos relativamente à escola e à comunidade em geral, este projeto contribuiu para a manutenção da sua saúde mental/psicológica pela vinculação e manutenção dos compromissos assumidos, bem como pela liberdade emocional e o espaço de subjetividade que a escrita criativa/poética propicia, aliada à expressão artística do desenho e da pintura que integram este projeto.

A Família, pela sua importância de retaguarda, teve neste projeto um papel muito ativo na criação e manutenção das condições indispensáveis ao trabalho dos alunos propiciando a tranquilidade, o diálogo e a motivação sem as quais estaria comprometida a qualidade do trabalho desenvolvido. A Câmara Municipal de Lagos, através do pelouro da educação e da cultura, também desde logo se mostrou recetiva ao apoio deste projeto inserido numa escala mais alargada da relação da Escola com a Comunidade.

O vencedor desta categoria vai ficar com a sua biblioteca recheada de livros LeYa, no valor de 1000€, bem como usufruirá de prémios por partes de parceiros que se associaram à iniciativa.

