Escola de Odeceixe decorada com obras de arte

A Escola de Odeceixe tem agora uma nova imagem com três obras de arte criadas pelo pintor Marco Avres, nos portões da instituição e numa caixa de eletricidade, anunciou a Câmara Municipal de Aljezur.

“Guardião da Escola”, “Vale Encantado” e “Sinfonia do Amor” são o nome das pinturas, feitas no portão da escola, no portão gaz e na caixa de eletricidade, respetivamente.

Sobre a primeira obra, o pintor afirmou que “na maioria das culturas, o elefante é visto como símbolo de boa sorte, sabedoria, poder e sucesso… O guardião da escola é a representação dessa potência à escala real. As crianças brincam e são representadas pelo branco, símbolo da luz espiritual, da paz, do dia e da vitória sobre as trevas. Não existe diferenciação de culturas. Tudo é cor e harmonia”.

Já no “Vale Encantado”, o artista convida a embarcar “numa espetacular viagem e numa encantadora aventura com os amigos. Uma criança com contornos brancos de braços abertos faz um apelo às girafas mágicas para irem em busca do vale encantado. Mais três amigos se juntam. O grupo aprende novas lições de vida com as girafas que simbolizam a intuição, o olhar para o futuro, a calma, a suavidade e grandiosidade. São também símbolo da força e persistência nessa busca do vale encantado que não esta nada mais do que dentro de cada um de nós”.

Já a última obra representa “um casal, uma família, cujos desígnios e objetivos principais da vida é a partilha e a proteção dos ascendentes. Na natureza dos cavalos marinhos não existe definição nem títulos de quem é macho ou fêmea e suas respetivas obrigações. Apenas se cumprem um ao outro numa espécie de sinfonia do Amor. Um espelho um do outro”.