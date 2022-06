Escola em terceiro lugar no concurso do Continente

A Escola Básica José Carlos da Maia, em Olhão, ficou classificada em terceiro lugar no desafio anual do Programa Escola Missão Continente, anunciou a empresa.

A instituição de ensino, colocada na terceira posição no escalão 1.º e 2.º ano, ganhou um prémio de 500 euros em material lúdico-pegadógico ou desportivo.

Este concurso desafiava a escolas a serem “verdadeiros solucionadores de um problema identificado no seu ambiente de proximidade (turma, escola, comunidade mais alargada ou até em casa), com base num dos três principais pilares temáticos da Escola Missão Continente – alimentação saudável, consumo consciente e estilo de vida ativo”, segundo o comunicado.

A turma do 1.º C criou o projeto “De mãos dadas por lanches saudáveis!”, com o objetivo de “melhorar a qualidade dos lanches, promovendo a inclusão de frutas e hortícolas na alimentação, e a redução de rebuçados ou gomas”.

O evento final do concurso decorreu em Lisboa, com a participação dos embaixadores Jéssica Silva, Filipa Gomes e Francisco Garcia e das escolas finalistas, que apresentaram os seus projetos aos júris Rita Barrocas, da Missão Continente, Helena Gil da Direção Geral de Educação, Joana Baleia, do CEIDSS (Centro de Estudos e Investigação em Dinâmicas Sociais e Saúde), Rui Mascarenhas, da Federação Portuguesa de Futebol, Nathalie Ballan, da Sair da Casca e André Mateus, da MOSSA.

Os projetos foram avaliados “em função dos conteúdos, envolvimento das crianças, originalidade, criatividade, multidisciplinaridade, apresentação e votos do público”, além da “passagem de conhecimento aos encarregados de educação, privilegiando o forte envolvimento dos alunos no desenvolvimento dos trabalhos”.