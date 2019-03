Escola de Olhão participou em Projeto Erasmus na Sicília

Monreale, na Sícilia, durante uma semana, a segunda atividade de aprendizagem do projeto “Open your eyes, open your heart!”, um dos muitos projetos Erasmus+ KA2, a decorrer na Escola E.B. I / JI José Carlos da Maia, em Olhão. O seu principal objetivo é sensibilizar os alunos envolvidos para a importância do voluntariado, nas áreas da saúde, natureza e população desfavorecida.

Numa segunda atividade, todo o trabalho desenvolvido centrou-se na área do voluntariado junto dos mais desfavorecidos, nomeadamente imigrantes, muitos dos quais escolheram itália como país de acolhimento. Neste âmbito, os alunos passaram uma tarde num centro de acolhimento de imigrantes e assistiram ao seminário “Integração de imigrantes e o fosso cultural”.

Os alunos e professores dos países participantes (Espanha, Portugal, Itália, Polónia e Finlândia), tiveram também a oportunidade de conhecer a cultura e património sicilianos, visitando Palermo, Mondello, Trapani e as cidades medievais de Erice e Cefalù. Os alunos foram acolhidos em casas de famílias italianas. A próxima atividade de aprendizagem deste projeto, terá lugar no próximo mês de maio, na Finlândia.