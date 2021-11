Escola de Quarteira expõe arte com objetos de design em fim de vida

A escola D. Dinis em Quarteira irá receber de 22 a 25 de novembro a exposição subordinada ao tema “Economia Circular – Projeto INFINITY”, uma exposição composta por objetos pensados, desenhados e construídos pela equipa de designers e makers do Loulé Design Lab, com materiais em fim de vida, recolhidos pela equipa da Inframoura, no território de Vilamoura e Vila Sol.

Os objetos expostos serão posteriormente entregues junto das três Instituições Particulares de Solidariedade Social (Casa do Lar Ameixial, Fundação António Aleixo e Associação Humanitária de Doentes de Parkinson e Alzheimer, parceiras do projeto).

Espera-se que esta mostra desperte interesse na comunidade e contribua para a sensibilização ambiental e fomento das boas praticas, promovendo a formação de cidadãos mais conscientes e críticos.

O projeto Infinity divulgado pela Inframoura em agosto de 2021 na imprensa regional, ganha agora uma expressão relevante. Depois de ter ganho o 9º lugar na candidatura do Fundo Ambiental para o melhor projeto de Economia Circular, apresenta agora ao publico na Escola D. Dinis em Quarteira grande parte dos produtos concebidos ao longo dos últimos meses.

Os designers do Loulé Design Lab em conjunto com a Inframoura elaboraram um estudo sobre as carências das instituições de solidariedade selecionadas pelo Município de Loulé, com o objetivo de serem criados objetos com utilidade e que poderiam fazer a diferença na vida de quem os recebesse. Foram também chamados a este projeto o grupo de trabalhadores da Inframoura que lidam diariamente com a recolha de resíduos e foi inspirado nas suas tarefas e nas suas necessidades diárias que foram também criados alguns objetos para auxiliar no dia a dia de trabalho.

A missão deste projeto é a reintrodução dos resíduos e objetos em suposto fim de vida recolhidos pela Inframoura na economia ou ao serviço de instituições de solidariedade social do concelho.

É já intenção de ambas as entidades, Inframoura e Loulé Design, que se mantenha a parceria mesmo após a conclusão da candidatura, dando desta forma continuidade a outros projetos já idealizados e que serão divulgados a seu tempo.

Este é sem dúvida um projeto especial não só pela sua capacidade de sensibilização ambiental, pela sua autossustentabilidade financeira bem como na promoção do fortalecimento das ligações com a comunidade local, entidades e instituições deste território.

PUB