Escola de Trânsito de Albufeira reabre e ensina crianças do concelho

Novo curso de trânsito para crianças de Albufeira vai ter aulas teóricas e práticas

A Escola de Trânsito de Albufeira voltou a abrir portas à comunidade com o programa “Crescer e Aprender na Escola de Trânsito”, uma iniciativa que visa proporcionar às crianças do concelho os conhecimentos e competências necessários a uma adequada integração na circulação rodoviária, anunciou o município.

Para o efeito, revela, irão ser ministradas aulas teóricas sobre circulação rodoviária segura para peões, passageiros e ciclistas e aulas práticas, na pista exterior da Escola de Trânsito, com simulação de situações de trânsito que têm por objetivo consolidar os conteúdos adquiridos.

Em comunicado, a autarquia sublinha que as crianças devem ser acompanhadas por um adulto ou pelo respetivo professor ou educador, sendo que a participação carece de inscrição prévia.

A Escola de Trânsito de Albufeira é um equipamento do Município de Albufeira, afeto à Divisão de Educação. Localizado junto ao Mercado Municipal dos Caliços, funciona de segunda a sexta-feira, das 9:00 às 17:00.

Proporcionar às crianças e jovens um programa de Educação, Prevenção e Segurança Rodoviária que lhes permita desenvolver capacidades físicas e psíquicas imprescindíveis à sua integração segura na circulação rodoviária, conhecer o significado das principais regras e sinais de trânsito, contribuir para a adoção de comportamentos cívicos e alertar para o uso de dispositivos de segurança são os principais objetivos do equipamento, que voltou a abrir portas à comunidade escolar e ao público em geral, numa aposta clara na prevenção e segurança rodoviária.

A iniciativa, constituída por aulas teóricas e práticas com simulações de situações de trânsito, destina-se a crianças do ensino pré-escolar, 1º, 2º e 3º ciclos e público em geral. As sessões teórico-práticas têm a duração de aproximadamente 1h30.

Os grupos são constituídos por um mínimo de 12 e um máximo de 25 alunos/crianças acompanhadas por um adulto ou pelo respetivo professor/educador, sendo que as sessões destinadas ao público em geral decorrem diariamente, durante a parte da tarde.

Em ambos os casos deve ser feita marcação prévia através dos telefones: 289 599 598| 925 531 045 ou do seguinte endereço de email: sandra.estevao@cm-albufeira.pt.

