Escola de trânsito reabre em Lagoa com nova dinâmica

A Câmara Municipal de Lagoa já reabriu as portas da Escola de Trânsito daquela localidade algarvia com nova dinâmica e mais equipamentos, anunciou a autarquia.

A formação de segurança e prevenção rodoviária retoma assim a sua atividade para turmas do pré-escolar, primeiro, segundo e terceiro ciclo e secundário, além do público em geral.

Para as escolas, este equipamento funciona entre as 09:00 e as 12:30 de segunda e sexta-feira e, para o público em geral, entre as 09:00 e as 17:30, de segunda-feira a sábado.

As atividades realizadas nesta escola “permitem ao participante identificar atitudes e comportamentos de risco rodoviário, assim como, perigos na via pública e de utilizar de forma consciente os sistemas de proteção individuais de segurança”, segundo o comunicado.

As marcações para grupos e turmas podem ser realizadas através do Serviço de Educação, enquanto a população em geral pode apresentar-se sem marcação prévia. Se forem crianças, têm de ser acompanhadas por um adulto.

