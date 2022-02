Escola de Violas da Junta de Freguesia de VRSA celebra 38 anos

A Escola de Violas da Junta de Freguesia de Vila Real de Santo António celebrou no domingo o seu 38.º aniversário, anunciou a autarquia.

A data foi assinalada com um recital preparado pelos professores Francisco Ramires e Vilma Cardigos com os seus alunos.

O evento contou com a participação do presidente da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, Álvaro Araújo e do presidente da Junta de Freguesia, Valentim Santos.

Em comunicado, a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia de Vila Real de Santo António felicitam a Escola de Violas, estendendo as suas palavras aos fundadores, alunos e intervenientes ao longo dos anos.