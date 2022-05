Escola de VRSA participa em projeto bilingue transfronteiriço

As turmas do segundo e terceiro ano da Escola Básica Manuel Cabanas do Agrupamento de Escolas de Vila Real de Santo António estão a participar no projeto “Escolas Bilingues e Interculturais de Fronteira”, que pretende incluir a diversidade linguística e cultural no primeiro ciclo.

Este agrupamento de escolas do sotavento algarvio é um dos quatro a nível nacional a participar neste projeto, que tem também como objetivo o desenvolvimento de projetos de investigação-ação e de aprendizagem, que fomentam práticas pedagógicas e didáticas bilingues e interculturais, além da produção de recursos educativos comuns.

O projeto começou há três anos numa fase embrionária, tendo sido em 2022 que ganhou força com a inclusão de formação e o apoio de diversas entidades como o Ministério da Educação de Portugal, o Ministerio de Educación y Formación Profesional de Espanha, a Junta de Andaluzia, a Junta de Castilla y León, a Junta de Extremadura, a Organização de Estados Ibero-americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Universidade de Aveiro, a Universidad Complutense de Madrid, o Instituto Politécnico de Bragança, a Universidade do Algarve, a Universidade da Beira Interior e a Universidade de Évora.

Durante o atual ano letivo, o projeto teve início em outubro com a primeira reunião presencial, que decorreu em Elvas, no Alentejo. A partir daí, todos os professores portugueses e espanhóis têm-se reunido online semanalmente para preparar todas as atividades.

Segundo a coordenadora do projeto a nível do Agrupamento de Escolas de Vila Real de Santo António, Isabel Agostinho, estão envolvidas neste projeto cerca de 85 crianças portuguesas e espanholas, de escolas de Vila Nova de Cacela, Ayamonte e Punta del Moral.

Deste agrupamento do sotavento algarvio fazem parte 43 crianças, que tiveram uma “recetividade ótima” e “muito positiva” a este projeto, segundo disse ao JA a também professora de espanhol.

“Os alunos estão muito empolgados e muito empenhados nas diversas atividades”, acrescenta.

As crianças dos dois lados da fronteira tiveram recentemente a oportunidade de se encontrarem fisicamente, num intercâmbio “mágico e maravilhoso”, que decorreu a 27 de abril.

“Eles sabiam que existiam meninos do outro lado da fronteira que faziam os mesmos trabalhos que eles, que falam deles e que conhecem os trabalhos deles, mas não os conheciam. Foi muito engraçado porque eles prepararam uns cartões onde se desenharam a si próprios e colocaram algumas características suas e depois trocámos. Foi maravilhoso vê-los chegar e andar à procura uns dos outros”, explicou.

Este encontro contou com grupos mistos, espanhóis e portugueses, que participaram em atividades “que pudessem dar asas a todos um processo de aprendizagem em competência do bilinguismo e da interculturalidade”, refere Isabel Agostinho ao JA.

Estas atividades estiveram sempre relacionadas com a importância da água nos nossos dias e incluíram a elaboração de biografias linguísticas, a criação de um logotipo, trabalhos sobre o ciclo da água, atividades sobre formas de poupança e preservação, visitas de estudo a zonas agrícolas, empresas de aquicultura e praias, análise da Carta Europeia da Água, entrevistas, atividades artísticas e desportos náuticos.

Em relação ao futuro, Isabel Agostinho não sabe “se o projeto é para continuar”, mas destaca os dias 19 e 20 de maio onde será apresentado o final deste projeto de investigação e ação, que tem como tema “Água Sem Fronteiras”, com a participação das quatro escolas.

Este projeto contou ainda com a participação das docentes Maria José Silva, Paula Girão e o assistente de espanhol, Cristian Gónzalez, por parte do Agrupamento de Escolas de Vila Real de Santo António e dos docentes Dário Guerreiro e Marta Medel, de Espanha.