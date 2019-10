Escola Secundária João de Deus no Concurso Iberoamericano

Os alunos da Escola Secundária João de Deus, Vasco Soares, Léane

Marques e Carmen Balaniscu representaram Portugal, na experiência internacional

“Potência do Sol” durante a final do Concurso Iberoamericano, “Ciencia en

Acción”, que decorreu entre 4 e 6 de outubro de 2019, em Alcoy, Espanha.

“A experiência internacional envolveu a determinação

conjunta da potência do Sol, um projeto que envolveu escolas de vários

países, nomeadamente, Estados Unidos, Espanha, Itália, Roménia, Grécia,

Argentina, Irão e Tunísia, para além de Portugal. As escolas ficaram

emparelhadas com uma congénere estrangeira, realizando-se as determinações em

diversas partes da Cidade de Alcoy, onde os alunos explicaram a visitantes de

escolas locais e aos transeuntes o fundamento do método e diferentes formas de

medir a potência do Sol, nomeadamente uma forma adequada a pessoas invisuais. Os

alunos portugueses ficaram emparelhados com a comitiva italiana” explicou a Escola

Secundária João de Deus.

Este projeto deriva de uma proposta de ações de divulgação pública

relacionadas com a importância da Astronomia e Astrofísica, efetuada pela Escola

Secundária João de Deus junto da União Astronómica Internacional, no âmbito do

Centenário desta organização.

“Os alunos foram ainda selecionados pela organização do “ciencia

en Acción”, como comitiva de alunos estrangeira, para fazer parte da Ágora,

uma comissão envolvendo pessoas de diferentes quadrantes de atividade, desde

professores universitários a membros da comunidade em geral, que avaliou os 168

projetos a concurso, tendo o seu desempenho nesta comissão sido largamente

elogiado pela organização” referiu a Escola Secundária João de Deus.