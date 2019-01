Escolas de Albufeira preparadas para enfrentar frio e calor extremos

As salas de aula de 15 estabelecimentos escolares de Albufeira estão a ser equipadas com novos sistemas de climatização, para assegurar um ano letivo mais confortável.

Com um valor de cerca de 92 mil euros, 11 escolas têm já o equipamento de climatização a funcionar, num total de 74 aparelhos, e até ao final deste mês serão instalados os restantes, num total de cerca de 100 equipamentos, sendo que a montagem total fica concluída no final deste mês.

Entre os estabelecimentos escolares que já usufruem dos novos equipamentos estão as escolas básicas e jardins de infância da Correeira, Brejos, Caliços, Vale Serves, Vale Carro, Paderne, Guia, Ferreiras e a EB1 Av. Ténis, para além do Centro Educativo do Cerro do Ouro.

Até ao final deste mês, ficam igualmente dotadas de novos equipamentos de climatização as escolas EB1 das Fontainhas, EB1 das Ferreiras, EB1 das Sesmarias, EB1 Olhos de Agua e no jardim de infância de Albufeira.

O presidente da câmara, José Carlos Rolo, diz que situações como estas têm que estar sempre asseguradas, na medida em que a “a climatização é muito importante para o rendimento escolar, ajuda na concentração, diminui o cansaço e contribui para o bom relacionamento entre alunos e professores”. “O aumento do conforto na sala de aula melhora o bem estar”, acentua o autarca.

José Carlos Rolo afirma ainda que algumas destas escolas “não tinham ainda nenhum sistema que garantisse um bom ambiente quanto à temperatura, a qual é de picos, tanto faz demasiado frio no inverno, como um grande calor já a partir do mês de maio”.

Além deste investimento, a autarquia realça que também está a proceder à verificação e manutenção dos equipamentos de aquecimento nos restantes estabelecimentos escolares do município.