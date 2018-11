Escolas de dança vila-realenses conquistam prémios lá fora

Academia de Ballet Contemporâneo (cinco primeiros lugares) e Companhia Splash (um) brilham nos Estados Unidos e na República Checa, respetivamente

DOMINGOS VIEGAS

A Academia de Ballet Contemporâneo (ABC) de Vila Real de Santo António – Associação Arts Tomorrow conquistou nove prémios, entre os quais cinco primeiros lugares, no concurso de dança All Dance Orlando 2018, que se disputa anualmente na cidade de Orlando (Florida, Estados Unidos da América) e que terminou no passado fim de semana.

Aquela academia vila-realense conseguiu três primeiros lugares na categoria de dança contemporânea (grupo adulto, solo 13/17 anos e dueto 10/13 anos), outro em neoclássico (dueto adulto) e mais um em hip-hop (grupo adulto).

Os dois segundos lugares foram obtidos em dança contemporânea (trio adulto) e hip-hop (dueto adulto). A ABC viu ainda os seus jovens bailarinos ser coroados com dois terceiros lugares, ambos em dança contemporânea (grupo 13/17 anos e trio 6/10 anos).

Para os responsáveis daquela academia, estes prémios “consolidam a ABC como uma escola revelação no mundo da dança”. Recorde-se que, no passado mês de fevereiro, a ABC tinha conseguido o Prémio Revelação Mundial, atribuído no Festival Internacional de Dança Tanzolymp, de Berlim (Alemanha), considerado um dos mais importantes concursos a nível mundial.

Com estes resultados conseguidos nos Estados Unidos, onde a ABC já tinha brilhado na edição anterior, trazendo para o Algarve diversos prémios, aquela escola de dança da cidade pombalina soma já mais de 40 prémios alcançados em diversos concursos, a nível nacional e internacional, desde que foi criada, há apenas três anos.

No início deste mês, os bailarinos da Companhia de Dança Splash, também de Vila Real de Santo António, tinham conquistado cinco prémios no concurso internacional de dança “Prague Dance Open”, realizado este mês em Praga, na República Checa. Entre as conquistas, destaque para um primeiro prémio e um prémio especial (participação no concurso internacional de dança em Paralia, Grécia).

A Companhia de Dança Splash “tem vindo a crescer em quantidade e em qualidade, abrindo cada vez mais os horizontes e chegando cada vez mais longe”, referem os responsáveis. Refira-se que a maioria dos alunos desta escola de dança são dos concelhos de Vila Real de Santo António e Castro Marim.

No próximo mês de fevereiro será a vez do grupo mais novo viajar até a Viena, Áustria, para participar no Concurso Internacional de Dança “Viena Dance Open”.