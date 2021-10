Escolas de Faro já estão livres de amianto

Todas as escolas do concelho de Faro já estão livres de amianto, após o fim das intervenções de remoção, anunciou a autarquia.

Durante os últimos meses foi retirado o amianto da Escola Básica 2, 3 D. Afonso III, na Escola Básica 2, 3 Dr. José de Jesus Neves Júnior, na Escola Básica 2, 3 Dr. Joaquim Magalhães e na Escola Básica e Jardim de Infância do Montenegro.

Estas obras decorreram no âmbito de uma candidatura do município de Faro ao programa CRESC Algarve 2020, adjudicada por um valor superior a 682 mil euros e um prazo de execução de 120 dias.

As intervenções incluíram a remoção do revestimento de coberturas que eram constituídas por placas e acessórios de fibrocimento com amianto, colocando um novo revestimento de painéis em chapa de aço zincado e lacado em ambas as faces, separadas por poliuretano.

Foi também efetuada a impermeabilização de caleiras, algerozes, juntas de dilatação, funis de tubos de queda e outros caminhos de águas pluviais adjacentes, com tela líquida reforçada com malha de fibra de vidro.

Em outros estabelecimentos de ensino como a Escola Pinheiro e Rosa, procedeu-se à pintura do pavilhão, cuja intervenção teve um custo de mais de 45 mil euros, além da requalificação da cozinha da Escola Neves Júnior, com um valor superior de 209 mil euros.

Para breve, estão previstas intervenções como a construção da nova Escola Básica Dom Afonso III.

