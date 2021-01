Escolas de São Brás com obras durante as férias

As escolas de São Brás de Alportel foram alvo de obras de manutenção durante as férias de Natal e Ano Novo, anunciou a autarquia.

“Em São Brás de Alportel, já é usual: as escolas não vão de férias pois utilizar as pausas escolares para o plano de manutenção do parque escolar é prática habitual do município”, refere em comunicado.

Estes trabalhos foram executados pelos serviços técnicos da autarquia, em colaboração com o Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas, para “proporcionar as melhores condições de ensino e de trabalho a alunos e profissionais que frequentam estes espaços”.

A Escola Básica EB 2,3 Poeta Bernardo Passos sofreu obras de melhoria das acessibilidades e no escoamento de águas superficiais, enquanto outros estabelecimentos de ensino do concelho foram alvo de trabalhos de reparação de pavimentos, arranjo dos espaços exteriores, corte e pode de árvores e tratamentos intensivos dos espaços verdes.

