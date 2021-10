Escolas de São Brás distinguidas em concurso de eficiência hídrica

As escolas básicas do 1.º e 2.º ciclo n.º 2 de São Brás de Alportel, Mesquita e Vilarinhos foram distinguidas com menções honrosas na primeira edição do concurso “Eficiência Hídrica”, recebendo um prémio de 1500 euros, anunciou a autarquia.

Este concurso premiou as escolas “pelo trabalho que estão a fazer, em prol do uso eficiente e responsável de água”, cujo prémio deve ser aplicado em medidas de reforço da eficiência hídrica nas instituições de ensino, segundo o comunicado.

As escolas apresentaram projetos de melhoria e otimização do uso da água, através da substituição de equipamentos como autoclismos de dupla descarga e torneiras temporizadas.

O projeto prevê ainda a implementação de um plano de monitorização e alerta dos consumos de água e ações de informação e sensibilização ambiental como visitas a uma ribeira ou uma barragem.

O concurso tem como objetivo “sensibilizar e mobilizar as comunidades escolares do Algarve, em parceria com os seus municípios, para a necessidade de monitorizar o seu consumo da água, promovendo simultaneamente a implementação das melhores práticas para o seu uso eficiente”.

Ao todo foram submetidas 33 candidaturas de escolas de toda a região.

No Dia Nacional da Água, celebrado a 1 de outubro, arrancaram os projetos premiados em São Brás de Alportel com uma apresentação à comunidade escolar de todas as ações que vão decorrer durante o ano letivo.

A iniciativa é promovida pela Agência Portuguesa do Ambiente, em parceria com a Agência para a Energia, a Comunidade Intermunicipal do Algarve, a Águas do Algarve, a Universidade do Algarve e a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares.

