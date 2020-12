Escolas de VRSA na Mostra Nacional de Jovens Empreendedores

Três projetos do Agrupamento de Escolas de Vila Real de Santo António foram selecionados para participar na Mostra Nacional de Jovens Empreendedores nas próximas quinta e sexta-feira (10 e 11 de dezembro), que por força dos constrangimentos atuais, será virtual. É a única Escola do Algarve que irá participar no certame.

O AE de Vila Real de Santo António participou em todas as edições do Concurso Jovens Empreendedores, que vai na sua 3ª edição. O concurso organizado pela Fundação da Juventude, visa promover o empreendedorismo criativo e social, fomentando a geração de ideias e negócios inovadores, incentivando assim, o espírito empreendedor dos jovens do ensino secundário.

O Clube do Empreendedor na Escola “pretende incutir nos estudantes do estabelecimento de ensino, as competências para uma nova sociedade que se encontra em mudança, desenvolvendo a criatividade e inovação”, disse o professor Luís Neves, que a par do professor António Condessa, são os dinamizadores do Clube na Escola. Para isso, o Clube do Empreendedor promove todos os anos, cerca de 9 projetos que vão desde a educação para as práticas empreendedoras, literacia financeira, as competências para a empregabilidade e o Empowerment.

A aluna do terceiro ano do Curso Profissional Vendas e Marketing e presidente do projeto PhoneOff, Eunice Gomes, explicou a sua ideia. “Trata-se de um sensor que inviabiliza a rede móvel, evitando fazer ou receber chamadas/mensagens, com os objetivos de zelar pela segurança dos condutores e demais, aumentar a concentração e atenção dos alunos em sala de aula e exercer a proibição dos telemóveis em cinemas, teatros e aviões”.

Mencionou ainda que “com a participação nos projetos, foi possível adquirir competências sobre como é a criação de um serviço, desde o início até ao final, fazendo-nos ter outra perspetiva do funcionamento da empresa e como é inserir um serviço no mercado”. Esta participação já não é novidade para a equipa porque os três alunos (Eunice Gomes, Tiago Martins e Viviana Agostinho) estiveram no ano passado, a participar na 2ª Mostra Nacional de Jovens Empreendedores, no Porto, ao longo de três dias.

A aluna do terceiro ano do Curso Profissional Técnico Administrativo e presidente do projeto EasyFound, Lara Larisma, mencionou que a sua ideia baseia-se “em criar um aparelho que colocamos dentro de um objeto (uma mala, frigorífico, despensa…) interligado com uma aplicação, a qual apresenta todos os objetos que este contém”.

“Todos os projetos em que participamos, fizeram com que puséssemos em prática toda a nossa criatividade e deu origem a que tivéssemos uma ideia de negócio inovadora. Num curso profissional de técnicas administrativas aplicamos o nosso espírito de empreendedorismo, tendo a oportunidade de brilhar”. Para além da Lara Larisma, trabalharam no projeto as alunas Beatriz Silva, Beatriz Coimbra e Lucie de Brito.

O outro projeto algarvio que estará presente na Mostra é HotFit, sendo idealizado pelos alunos: Carolina Soares, David Aleixo, Lavínia Casimiro e Pedro Almeida.

Para aceder à Mostra Nacional dos Jovens Empreendedores, clique no link que se segue: https://mostradeempreendorismo.virtualarena.pt/

