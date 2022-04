Escolas de VRSA promovem caminhada e BTT

O Agrupamento de Escolas D. José I de Vila Real de Santo António (VRSA) está a promover uma caminhada e um passeio de BTT intitulado “Escola Ativa” no dia 8 de abril, pelas 09:00, anunciou a instituição de ensino.

Esta iniciativa faz parte do Plano Anual de Atividades daquele agrupamento de escolas e é organizada em colaboração com a Junta de Freguesia de Vila Real de Santo António e tem como objetivo “promover o combate à obesidade infantil, tendo também como objetivo divulgar os excelentes recursos naturais existentes no concelho de Vila Real de Santo António, bem como incentivar a comunidade a adotar estilos de vida ativos e saudáveis”, segundo o comunicado.

Através de este evento o agrupamento de escolas procura ainda “o desenvolvimento de um convívio ativo entre alunos, professores, auxiliares, pais e familiares, de todas as escolas do Agrupamento D. José I – VRSA” e permite ainda “a coordenação eficaz e salutar entre algumas instituições do concelho” como a PSP, GNR, Proteção Civil, Bombeiros, Câmara Municipal e Polícia Marítima.

O evento vai envolver cerca de duas mil pessoas entre alunos, professores, auxiliares e acompanhantes, que se vão concentrar posteriormente na praia de Santo António.