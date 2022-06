Escolas do município recebem bicicletas em dia especial

A Câmara Municipal de Lagos assinala pela primeira vez, esta sexta-feira, o Dia Mundial da Bicicleta com a entrega de velocípedes às escolas do 1.º ciclo do ensino básico do concelho.

A autarquia explica, num comunicado, que este meio de transporte é um “recurso imprescindível” ao desenvolvimento do “Pé no Pedal”, um projeto municipal que pretende “ensinar os alunos do 1º ciclo a pedalar e sensibilizar os estudantes do 2º ciclo para um uso continuado da bicicleta”.

O grande objetivo do município é “fomentar” a utilização da bicicleta junto do maior número de utilizadores possível, no sentido de desenvolver a mobilidade sustentável, regida pelos princípios da “segurança individual e rodoviária, do civismo, do respeito pelo ambiente, destacando a relevância da prática da atividade física no contexto escolar e seus benefícios para a saúde”.

A autarquia investiu desde maio de 2021 cerca de 51 mil euros em equipamentos diversos que vão permitir que cada uma das oito escolas do 1.º ciclo receba 15 bicicletas, enquanto as escolas de 2.º e 3º ciclos de Lagos receberão no conjunto 40 bicicletas.