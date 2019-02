Escolha dos representantes de Loulé na 13ª edição do Concurso Nacional de Leitura

13ª EDIÇÃO DO CONCURSO NACIONAL DE LEITURA: OS REPRESENTANTES DO CONCELHO

DE LOULÉ VÃO SER ESCOLHIDOS

É já no próximo dia 18 de fevereiro,

entre as 10h00 e as 13h00, que decorre na Biblioteca Municipal Sophia de Mello

Breyner Andresen a fase municipal da 13ª edição do Concurso Nacional de

Leitura, durante a qual serão apurados os alunos que irão representar o

Concelho nesta iniciativa.

O objectivo é promover o gosto pela leitura e estimular o treino de competências de expressão escrita e oral a partir da leitura de obras literárias propostas a alunos desde o 1º ciclo do ensino básico até ao ensino secundário.

Esta fase do Concurso Nacional de Leitura está aberta

a todos os alunos apurados na primeira fase, nas escolas das redes pública e privada

do Concelho de Loulé, e inscritos no Sistema de Informação do Plano Nacional de

Leitura.

Os concorrentes serão repartidos em quatro categorias:

alunos do 1º ciclo do ensino básico, 2º ciclo do ensino básico, 3º ciclo do

ensino básico e ensino secundário. Esta fase é composta por duas etapas – prova escrita e prova

oral -, sendo que todos os procedimentos serão os mesmos para as quatro

categorias.

Todas as obras selecionadas para leitura para as

diversas categorias são da autoria de Sophia de Mello Breyner Andresen: “Os três reis do

Oriente” (1º ciclo), “A menina do mar” (2º ciclo), “Histórias da terra e do

mar” (3º ciclo) e “Quatro contos dispersos” (ensino secundário).

Pela primeira vez, as bibliotecas

municipais estarão mais envolvidas no processo, fazendo parte do júri, assim

como da escolha das obras, elaboração de provas e respetivas correções, para

apuramento dos vencedores, primeiro por escola e depois por agrupamento.

Nesta fase, o júri é constituído por Ana Farrajota (coordenadora interconcelhia da Rede de

Bibliotecas Escolares), Casimiro de Brito (escritor) e Rita Moreira (coordenadora

da Biblioteca Municipal de Loulé).

Serão apurados para o momento seguinte – fase intermunicipal

– até três concorrentes de cada nível de ensino. A organização irá atribuir

prémios aos vencedores de cada nível de ensino, enquanto que alunos e escolas

concorrentes na fase municipal terão direito a um certificado de participação,

os quais lhes serão entregues no dia das provas.

É de salientar que, a nível regional,

Loulé foi o concelho que teve mais escolas participantes, num total de 19, logo

seguido de Faro, com 17, Albufeira, com 6, Olhão, com 5, Vila Real de Santo

António, com 4, Tavira e Monchique, com 3, Alcoutim, com 2, Portimão e Castro

Marim, com 1, e Aljezur, Vila do Bispo, Lagos, Silves, Lagoa e S. Brás de

Alportel sem qualquer participação.