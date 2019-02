“ESCREVER PARA (QUASE) TUDO”: RUI CARDOSO MARTINS NOS “DISCURSOS DIRETOS” DA BIBLIOTECA DE LOULÉ

A Biblioteca

Municipal Sophia de Mello Breyner Andresen, em Loulé, acolhe no próximo dia 20

de fevereiro, pelas 21h00, mais uma sessão de “Discursos Diretos”. Conhecer o percurso premiado

e multifacetado da escrita de Rui Cardoso Martins é a proposta deste serão.

Já no dia 21 de

fevereiro, o autor estará em duas escolas do Concelho para falar com os alunos

de secundário e 3º ciclo sobre “Guião para cinema e para TV” e

“Jornalismo e Cinema”.

«Três

escritores que eu admiro (dois já morreram) cercaram-me para saber quando é que

saía o livro que eu não estava a escrever. Mais tarde o jornal em que eu

começara como jornalista convidou-me para uma grande viagem na condição de

“escreveres como escritor”.

Escrevo

romances, contos, crónicas, reportagem, teatro, cinema, televisão, comédias e

tragédias.

Escrevo

contra a maldade e a ignorância que estão dentro de mim. Escrevo porque tenho

muitos amigos e alguns deles são um pouco malucos. Escrevo porque viajei e vi

injustiça e sofrimento… mas acredito que o humor é aprofundar, não aligeirar.

Escrevo contra as pessoas parvas. E pelos vivos e pelos mortos, as pessoas

vivem e de repente morrem-nos.» (Rui Cardoso Martins).

Nascido em Portalegre, em 1967, Rui

Cardoso Martins é escritor, cronista e argumentista. Escreveu os romances E Se Eu Gostasse Muito de Morrer (2006),

Deixem Passar o Homem Invisível

(Grande Prémio da Associação Portuguesa de Escritores APE, 2009), Se Fosse Fácil Era Para os Outros (2012)

e O Osso da Borboleta. (2014).

Repórter na Fundação do Público (cerco de Sarajevo, eleições na África do Sul,

etc.) e cronista com dois prémios Gazeta por Levante-se o Réu. Também com esta obra foi o vencedor, em 2016, do

Grande Prémio de Literatura Crónica e Dispersos Literários, da Associação Portuguesa de

Escritores com o patrocínio da Câmara Municipal de Loulé.

A crónica Levante-se o Réu é, desde 2016, publicada aos domingos no Jornal de Notícias (JN).

Rui Cardoso Martins é também cronista nas

manhãs de quarta-feira na Antena 1, na rubrica O Fio da Meada.

Foi cofundador de Produções Fictícias e

coautor dos históricos programas de humor Contra-Informação,

Herman Enciclopédia, Conversa da Treta, O Filho da Treta. É o

argumentista de Zona J e do último

filme de Fernando Lopes, Em Câmara Lenta.

É autor da peça António e Maria, com

base na obra de António Lobo Antunes, e autor do argumento da longa-metragem A Herdade, realizado por Tiago Guedes.

Está traduzido em várias línguas.

A iniciativa tem entrada livre.