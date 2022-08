Uma nova escultura feita de plástico e resíduos foi instalada junto à área desportiva da Praia da Rocha, em Portimão, para alertar para a poluição dos oceanos.

A escultura ficará naquele local até ao final do verão e foi criada pela artista plástica portuguesa Soraia Domingos.

A instalação foi feita exclusivamente com plástico e resíduos recolhidos ao longo da costa portuguesa pela Brigada do Mar, tal como as redes de pesca perdidas no oceano e recolhidas pela Marinha Portuguesa.