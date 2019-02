Esloveno Pogacar impõe-se na Fóia e veste amarela numa etapa onde Amaro Antunes foi herói

O esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) é o novo comandante da Volta ao Algarve, graças ao triunfo na segunda etapa, que ontem ligou Almodôvar à Fóia, numa viagem de 187,4 quilómetros.

Os últimos 40 quilómetros da etapa foram espectaculares, com múltiplos ataques, mas foi a ofensiva de Pogacar, nas derradeiras centenas de metros, que decidiu a tirada. O vencedor da Volta a França do Futuro em 2018 triunfou perante o vento forte e gelado do ponto mais alto do Algarve, ao fim de 4h58m25s.

O grande favorito à conquista da Volta ao Algarve, o holandês Wouter Poels (Team Sky) foi o segundo a cruzar a meta, gastando mais 1 segundo do que Pogacar. O terceiro, a 3 segundos, foi o espanhol Enric Mas (Deceuninck-Quick Step), a 3 segundos do vencedor. A geral tem esta mesma ordenação, com iguais diferenças de tempo.

As movimentações mais sérias começaram na subida de segunda categoria para a Pomba, a 40 quilómetros do fim. Amaro Antunes e Riccardo Zoidl (CCC Team) isolaram-se e chegaram a ter dois minutos de vantagem sobre o pelotão. Em posição intermédia colocaram-se João Rodrigues e Raúl Alarcón (W52-FC Porto), Domingos Gonçalves (Caja Rural-Seguros RGA) e João Benta (Rádio Popular-Boavista).

Percebendo o perigo, a Team Sky e a Deceuninck-Quick Step impuseram um ritmo infernal no pelotão, acabando com a fuga dos dois homens da CCC Team a 16 quilómetros da chegada. A subida à Fóia fez-se segundo o ritmo de Tao Geogheghan Hart (Team Sky), que só largou a dianteira do grupo já perto do quilómetro final.

O algarvio Amaro Antunes voltou à carga e isolou-se nos derradeiros mil metros, mas Wouter Poels respondeu para tentar ganhar a etapa, sendo, no entanto, surpreendido pelo contra-ataque de Tadej Pogacar, que ficou dono de todas as camisolas, exceto da vermelha, ainda em posse de Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick Step).

Hoje há contrarrelógio em Lagoa

A luta pela camisola amarela está em aberto e o contrarrelógio desta sexta-feira, 20,3 quilómetros de esforço individual, em Lagoa, irá contribuir para definir melhor as candidaturas.

Tadej Pogacar, no comando, Wouter Poels, a 1 segundo, Enric Mas, a 3 segundos, Sam Oomen (Team Sunweb), a 5 segundos, e David de la Cruz (Team Sky), a 21 segundos, partem na dianteira. No entanto, os dotes de contrarrelogista do dinamarquês Soren Kragh Andersen (Team Sunweb), sexto, a 51 segundos, podem guindá-lo a uma posição mais favorável. Prejudicados pelo tempo perdido na queda da primeira etapa, os portugueses João Rodrigues (W52-FC Porto), sétimo, a 1m29s, e Amaro Antunes, oitavo, a 1m42s, estão um pouco mais afastados da perspetiva do pódio.

“Os meus colegas de equipa fizeram um excelente trabalho para me protegerem e na subida, no final, segui os ataques e nos últimos 100 metros, assumi o sprint e conseguir vencer. É a minha primeira vitória como profissional e conquistei-a aqui no Algarve. Amanhã (hoje) é o contrarrelógio e todo o esforço dependerá de mim. Não sou um super especialista, mas darei o meu melhor e veremos como corre. A primeira estratégia da equipa era para o Fabio Aru, mas ontem ele perdeu tempo na queda, a equipa decidiu dar-me uma oportunidade para a classificação geral. Estou a fazer o meu melhor como ciclista profissional e daqui para a frente, espero que vejam mais de mim”, afirmou o jovem dono da camisola amarela.