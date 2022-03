Espaço 360º premiado pelo contributo ao envelhecimento saudável

O Espaço 360º Algarve, um projeto de inovação social na saúde da Plataforma Saúde em Diálogo, foi distinguido com o 3ºlugar do Prémio de Boas Práticas 2022 Algarve Active Ageing, na categoria Coesão e Participação Social, pelo trabalho desenvolvido na capacitação dos idosos mais vulneráveis da região na área em saúde.

O projeto foi reconhecido pelo seu contributo na promoção da literacia em saúde junto da comunidade idosa através da dinamização de um conjunto de atividades na área da promoção da saúde e prevenção da doença, navegação no sistema/capacitação digital e gestão da doença crónica.

O projeto está assente em 42 parcerias/colaborações locais e envolve atualmente cerca de 320 idosos, sendo que o objetivo é conseguir prestar apoio a 500 idosos, através do alargamento do projeto a vários concelhos e freguesias do interior algarvio, de forma a impulsionar a coesão social e territorial e a promover a qualidade de vida da população sénior, que se viu ainda mais isolada devido à pandemia, especialmente fora dos grandes centros urbanos.

“Esta distinção é para nós duplamente importante. Por um lado, porque reflete o reconhecimento do trabalho desenvolvido até agora e o impacto positivo que temos na população sénior mais vulnerável da região algarvia. Por outro, porque sendo o projeto considerado um exemplo de boas práticas, permite-nos aumentar a rede de parcerias com os diversos agentes da região, no sentido de todos contribuirmos ativamente para uma adaptação da sociedade ao desafio que o envelhecimento social nos impõe, e até pensarmos num alargamento do próprio projeto a outras zonas do país”, esclarece Ricardo Santos, gestor do Projeto.

O prémio Algarve Active Ageing tem como principal objetivo identificar, promover e divulgar projetos e iniciativas que visam potenciar estilos de vida saudáveis entre a população mais velha, contribuindo para a partilha de conhecimento e promoção de boas práticas. Surge de um consórcio criado entre a Universidade do Algarve, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve, sendo dinamizado pelo ABC-Algarve Biomedical Center.

As alterações sociodemográficas dos últimos anos têm permitido o aumento da esperança média de vida, o que exige a toda a sociedade uma capacidade de adaptação e procura de respostas. A região do Algarve apresenta várias vulnerabilidades, associadas ao despovoamento e envelhecimento da sua população. Dados recentes (Instituto Nacional de Estatística 2021) indicam que o índice de envelhecimento no Algarve é elevado (177 idosos por cada 100 jovens), sendo que os cidadãos com mais de 65 anos representam 23,7% da população.