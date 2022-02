Espaço Cidadania Ativa vai debater mobilidade no Algarve

O Espaço Cidadania Ativa, através das suas redes sociais, vai transmitir em direto o episódio 2 com o tema da Mobilidade: desafios para o Algarve, anunciou aquela organização.

PUB

O episódio 2 será no dia 1 de março de 2022, pelas 21:00 nas redes sociais e de streaming daquele Espaço.

O tema da mobilidade é de importância para a sociedade. Vai levar ao debate de opiniões as muitas variantes do da temática que pode levar a inúmeras propostas.

Este é um espaço da cidadania ativa, o lugar onde gentes do Algarve comentam assuntos da atualidade conforme o seu ponto de vista político.

Do Algarve para o mundo. 2 moderadores e 9 convidados debatem um tema por semana, com transmissão streaming nas páginas do facebook, twitter e youtube do Espaço Cidadania Ativa.