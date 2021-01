Espaço Empresa de Tavira presta apoios aos empresários

O Centro de Negócios e Incubadora Level Up, através do Espaço Empresa de Tavira, vai reforçar a sua disponibilidade no apoio aos empresários com informações úteis e serviços, anunciou a autarquia.

Devido ao agravamento da pandemia de covid-19, foram criadas e alargadas as medidas de apoio aos empresários como o Apoio Extraordinário à Retoma Progressiva, Apoiar Restauração, Apoiar + Simples, Linhas de Crédito de Apoio à Economia Covid-19, Apoiar.Pt e Apoiar Rendas.

O Espaço Empresa está em funcionamento entre as 09:00 e as 17:00 através de marcação pelo telefone 281 241 290 ou e-mail geral[email protected].

