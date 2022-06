Espaço Saúde 360º promove sessão sobre fibromialgia e síndrome de fadiga crónica

“Fibromialgia e Síndrome de Fadiga Crónica: invisíveis, mas reais!” é o tema da próxima sessão informativa, promovida pelo Espaço Saúde 360º Algarve, em Faro, em parceria com a Associação Nacional Contra a Fibromialgia e Síndrome de Fadiga Crónica (MYOS) e com o Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA).

A iniciativa pretende informar e sensibilizar a comunidade para estas doenças crónicas, alertando para as principais queixas e sintomas, o diagnóstico, as potenciais causas ou fatores de agravamento, o tratamento disponível e as medidas não farmacológicas (educação do doente), de forma a promover a literacia sobre a doença e a melhoria da qualidade de vida de quem vive com fibromialgia ou com síndrome de fadiga crónica.

“Esta sessão tem como objetivo sensibilizar a população para esta problemática, ao mesmo tempo que pretende promover a literacia em saúde e potenciar a mudança para hábitos de vida mais saudáveis, de forma a consciencializar e preservar a saúde e a qualidade de vida de cada cidadão”, afirma Ricardo Valente Santos, psicólogo e gestor do projeto Espaço Saúde 360º Algarve.

A iniciativa conta com a participação do enfermeiro Ricardo Fonseca, presidente da Direção Nacional da MYOS, associada da Plataforma Saúde em Diálogo.

“A fibromialgia e a síndrome de fadiga crónica são consideradas doenças invisíveis, porém tanto os seus sintomas, caracterizados por dor e fadiga extrema, como os desafios de viver com estas doenças são reais. Esta sessão pretende sensibilizar a população e os profissionais de saúde para a importância do diagnóstico atempado, para que seja possível o correto acompanhamento médico e que o doente possa gerir a sua condição de um modo mais saudável. Este tipo de iniciativas, abertas ao público, permitem-nos criar condições para que quem enfrenta os desafios da fibromialgia e da síndrome de fadiga crónica possa sentir-se mais apoiado no seu percurso”, refere Ricardo Fonseca.

A iniciativa é gratuita e aberta ao público em geral, mediante inscrição obrigatória aqui.

A sessão “Fibromialgia e Síndrome de Fadiga Crónica: invisíveis, mas reais!” está enquadrada na iniciativa “Saúde em Dia”, um conjunto de sessões informativas que pretendem esclarecer a população algarvia sobre importantes temas da área da saúde, através de uma comunicação simples e objetiva, que desmitifica alguns conceitos erróneos.