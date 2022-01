Espanha prepara-se para tratar covid-19 como uma gripe

Espanha está a preparar terreno para tratar a próxima vaga de contágios de covid-19 não como uma emergência sanitária, mas da mesma forma que lida com a gripe

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, indicou, no início da semana, que gostaria que a União Europeia (UE) estudasse mudanças na sua estratégia, agora que o surto da variante Ómicron mostra que a doença está a tornar-se menos letal.

“O que estamos a dizer é que nos próximos meses e anos, vamos ter de pensar, sem hesitação e de acordo com o que a ciência nos diz, como gerir a pandemia com parâmetros diferentes“, afirmou Sánchez.

Com uma das maiores taxas de vacinação em todo o mundo, Espanha pretende evoluir para uma forma de tratar a covid-19 da mesma forma como se enfrenta a gripe ou o sarampo.

Mas as mudanças não devem ocorrer antes de o surto de Ómicron ter terminado, defendeu Sánchez, alertando, contudo, que os responsáveis sanitários precisam de começar a adaptar o mundo pós-pandémico já.

“Estamos a fazer o nosso trabalho de casa, antecipando cenários”, acrescentou.

Mas Sánchez tratou de notar que não pretende tratar a covid-19 como uma gripe “da noite para o dia”, defendendo que a mudança terá de ser feita de acordo com critérios científicos, “sem pressa mas sem pausas”.

Quando a pandemia de covid-19 foi declarada em Março de 2020 pela primeira vez, os espanhóis foram obrigados a permanecer em casa por mais de três meses.

Durante semanas não lhes foi permitido sair nem mesmo para fazer exercício, tendo as crianças sido proibidas de ir aos parques infantis e a economia parou.

Os responsáveis pela saúde do país acham que estas medidas excecionais preveniram o colapso total do sistema de saúde e salvaram muitas vidas, diminuindo a transmissão da doença.

De acordo com os números oficiais de sexta-feira, mais de 90% da população espanhola com mais de 12 anos já recebeu as duas doses de vacina, e as autoridades estão concentradas em aumentar a imunidade dos adultos com a terceira dose.

Covid “deve ser tratada como outras doenças”

A imunidade adquirida através da vacinação, juntamente com a infeção generalizada, oferece a oportunidade de concentrar esforços de prevenção, testes e recursos de rastreio da doença em grupos de risco moderado ou alto, disse à Associated Press (AP) Salvador Trenche, chefe da Sociedade Espanhola de Medicina Familiar e Comunitária, que tem liderado o movimento a pedir uma nova resposta à doença.