Especialistas em Economia Política debatem saída da crise na UAlg

O quinto encontro anual de Economia Política, sob o mote "Vulnerabilidades e transformações sociais e económicas”, realiza-se na Faculdade de Economia da Universidade do Algarve, no Campus de Gambelas, entre os dias 27 a 29 de janeiro. O debate será em torno debate da crise gerada pela pandemia.

O evento juntará cerca de uma centena e meia de economistas e outros especialistas das mais diversas áreas disciplinares e abordagens, centrando-se no debate sobre a crise gerada pela pandemia e nas necessárias transformações da economia e da sociedade.

O Encontro inicia-se com uma Escola de Inverno, com vários convidados e a discussão de projetos de doutoramento apresentados por estudantes de várias universidades. Nos dias seguintes, o evento geral decorre com sessões paralelas, painéis temáticos e sessões plenárias. Destaque para as intervenções de Saskia Sassen (Universidade de Columbia, EUA), Bruno Amable (Universidade de Genebra, Suíça) e Claudio Milano (Universidade Autónoma de Barcelona, Espanha), entre outros.

O presidente do Encontro é Adriano Pimpão, professor catedrático emérito da Universidade do Algarve, que entre outros cargos foi reitor da UAlg, presidente do Conselho de Reitores, vice-presidente do Conselho Económico e Social, ou membro da Comissão Independente para a Descentralização da Assembleia da República.

O 5.º Encontro Anual de Economia Política é organizado pela Associação Portuguesa de Economia Política (EcPol), pela Faculdade de Economia da Universidade do Algarve, pelo Centro de Investigação em Turismo, Sustentabilidade e Bem-Estar (CinTurs), Centro de Estudos e Formação Avançada em Gestão e Economia (CEFAGE-UAlg) e pelo Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra.

Devido às restrições da pandemia, o Encontro utiliza um modelo híbrido, com a maioria de sessões presenciais, plenárias e paralelas e um conjunto de sessões online.