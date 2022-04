No próximo dia 28 de abril, o Teatro Municipal de Portimão (TEMPO) vai ser palco do seminário “A Saúde Mental e a Escola”, destinado a docentes, técnicos especializados e encarregados de educação.

O objetivo passa por partilhar saberes e conhecimentos que podem ser facilitadores da operacionalização de práticas e estratégias promotoras do bem-estar de crianças e jovens.

Fazem parte do painel de oradores especialistas na matéria tais como Pedro Morgado, Gina Tomé, Carla Fernandes, Ana Vasconcelos e Nuno Lobo Antunes.

A sessão de abertura está marcada para as 09:30 e contará com a participação da presidente da Câmara Municipal de Portimão, Isilda Gomes, do delegado regional de Educação do Algarve, Alexandre Lima e da diretora do Centro de Formação de Associação de Escolas de Portimão e Monchique, Isabel Rodrigues.

Seguir-se-á o primeiro painel, sob o mote “A Saúde Mental, Social e Educacional – Que impacto?”, no qual Carla Fernandes, vogal da Delegação do Sul da Ordem dos Psicólogos Portugueses abordará o papel dos psicólogos na promoção da saúde mental nas escolas, enquanto Gina Tomé, professora adjunta do ISCE e psicóloga clínica e da saúde, falará sobre a promoção da saúde mental em contexto escolar e o papel da formação de professores. O neuropediatra Nuno Lobo Antunes segue com o tema “Autismo e Sociedade”.

O segundo painel, marcado para as 14:00, vai debruçar-se sobre a saúde mental na comunidade educativa e inclui as intervenções de Pedro Morgado, professor associado de Psiquiatria e Comunicação Clínica na Escola de Medicina da Universidade do Minho, que focará a sua intervenção na saúde mental e gestão do stress na comunidade docente, antes de a pedopsiquiatra Ana Vasconcelos falar sobre o tópico “Que Saúde mental? Reflexões de uma Pedopsiquiatra”.

O debate com os intervenientes no seminário está agendado para as 16:00 e encerrará os trabalhos.

O seminário, promovido pela Câmara Municipal de Portimão, inspira-se no conceito da Organização Mundial da Saúde (OMS) de que nenhum sistema educativo é eficaz a menos que promova a saúde e bem-estar dos seus alunos, funcionários e comunidade.

A participação é gratuita, mas com inscrição obrigatória através deste link.