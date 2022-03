Espetáculo “Com a Corona aos Saltos” promete animar os portimonenses

O Boa Esperança Atlético Clube Portimonense, depois de dois anos de interregno, “mandou o vírus embora” e agendou para as 21:30 do dia 09 de abril a estreia da revista à portuguesa “Com a Corona aos Saltos”, que ficará em cena na sala de espetáculos da coletividade até 29 de maio.

PUB

Sob o tema “Com a Corona aos Saltos”, a atualidade noticiosa volta a inspirar as divertidas rábulas, com oportunos e certeiros apontamentos sobre o quotidiano de Portimão e suas gentes, mantendo viva uma tradição com mais de meio século, através da crítica bem-humorada, descreve a organização.

Iniciativa originalmente carnavalesca, a revista à portuguesa do Boa Esperança tem evoluído e transformou-se num espetáculo com projeção nacional.

Com textos e letras originais de Carlos Pacheco, o espetáculo será representado pelo próprio autor, à frente de um elenco composto por Telma Brazona, Flávio Vicente, Sandra Rodrigues, Soraia Correia, João Martins, Mariana Jobling, Catarina Duarte, Lara Guerreiro, Rita Ferreira e Vânia Lourenço.

As atuações terão lugar às sextas-feiras e sábados, a partir das 21:30 e nos domingos às 15:00 e às 17:30, podendo os bilhetes ser reservados entre as 15:00 e as 21:00 pelo número 967188290, para onde deverão ser solicitadas informações complementares.