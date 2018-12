Espetáculo interativo sobre alterações climáticas em São Brás, Silves, Vila do Bispo e VRSA

O espetáculo interativo ClimAAA “Eu Mitigo! E tu, já Mitigaste hoje?” chega esta semana a mais três concelhos algarvios, convidando toda a família para um momento cultural que traz consigo uma mensagem urgente a transmitir.

No sábado estará na Galeria Municipal de São Brás de Alportel, às 11h00, e na Praça Al-Muthamid de Silves, às 18h30. No domingo é a vez do Pavilhão Multiusos da Raposeira, em Vila do Bispo, às 15h00, e na terça-feira chega a Vila Real de Santo António (Biblioteca Municipal Vicente Campinas), às 14h30.

As apresentações começaram em agosto, em Lagoa, e prosseguiram em setembro, nas cidades de Tavira e Loulé, e em novembro, na vila de Alcoutim.

O espetáculo combina elementos de produção própria, segmentos de filmes documentais existentes e técnicas de modalidade teatral. A iniciativa que está a ser reproduzida nos 16 municípios do Algarve, com entrada gratuita, pretende ser um momento animado e descontraído, para toda a família, ao mesmo tempo que se trata de uma ação de sensibilização sobre um assunto tão sério e urgente quanto são as alterações climáticas, em torno do qual está a ser desenvolvido, no seio da Comunidade Intermunicipal do Algarve o Plano Intermunicipal de Adaptação à Alterações Climáticas.

As alterações climáticas são, cada vez mais, uma preocupação a nível mundial. As emissões de gases causadores do efeito de estufa (GEE), maioritariamente devido à ação humana, produzem alterações profundas na atmosfera, e modificam os padrões climáticos. O que há alguns anos parecia ser uma miragem, nas mensagens transmitidas pela comunidade científica é, hoje, já uma realidade a exigir mudanças de atitude.

O Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas da AMAL tem como foco a identificação das principais vulnerabilidades climáticas (atuais e futuras) e o estudo das possíveis estratégias de adaptação dos concelhos que constituem a Comunidade Intermunicipal do Algarve.