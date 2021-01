Esports: Portimonense perde na final da eLiga nas grandes penalidades

A equipa de esports do Portimonense perdeu no passado fim-de-semana a final da Taça da eLiga Portugal Allianz nas grandes penalidades contra o C. D. Nacional da Madeira, anunciou o clube.

No primeiro jogo Tuga810 perdeu contra Tiago Araújo por 1-0, “numa partida equilibrada taticamente” e que ficou marcada pelas várias oportunidades de golo do primeiro jogador, com “duas bolas ao poste, um lance normal de penalti e vários remates enquadrados com a baliza”, segundo o comunicado.

Já no segundo jogo, Darkley11 esteve a perder “numa partida diabólica” por 2-1, mas deu a volta ao jogo “dominando em largos períodos o seu adversário que não conseguia responder à pressão exercida”.

A partida ficou a 2-3, levando o jogo diretamente para prolongamento até ao resultado de 3-3.

Nas grandes penalidades, apesar do Portimonense ter estado em vantagem, acabou por perder por 6-5.

“Foi com enorme empenho e dedicação que os nossos jogadores disputaram os jogos e dignificaram o nome do Portimonense ao nivel do esports nacional. Novos desafios se aproximam e a equipa algarvia vai agora começar a preparar a eLiga Portugal Primavera no intuito de voltar a levar o Portimonense a mais uma grande final”, refere o clube em comunicado.

O Jornal do Algarve é um dos patrocinadores oficiais desta equipa.

