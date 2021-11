“SwimRun” é a prova que junta natação e corrida na costa lagoense

A SwimRun Lagoa, organizada em parceria com o município, realiza-se no este domingo, 14, depois da prova ter sido adiada no final do mês de outubro, sendo uma oportunidade única de descobrir e percorrer a costa lagoense através da natação e da corrida.

Iniciando-se na Ermida da Senhora da Rocha, os atletas irão percorrer inicialmente os trilhos do percurso dos 7 Vales Suspensos, eleito como o melhor destino de caminhadas da Europa, passando no final pelo Caminho dos Promontórios, com chegada à pitoresca vila piscatória de Ferragudo.

A prova envolve múltiplas transições entre a natação em águas abertas, e a corrida, habitualmente em trilhos, com a particularidade de os participantes não mudarem de equipamento ao longo da prova, contrariamente a modalidades como Aquatlo ou Triatlo. Nesta prova, os atletas correm com o fato de neoprene, adaptado especificamente para este desporto (menos denso nos braços e nas pernas, permitindo uma melhor locomoção) ou com o fato tri-suit (vulgarmente usado no Triatlo). Outra opção é o uso de calções e t-shirt de compressão.

Ao longo do percurso, os participantes irão observar inúmeras falésias e arribas, formações rochosas esculpidas das mais variadas formas e ainda explorar várias praias e grutas paradisíacas, algumas cujo acesso só é possível por mar, como o caso da Gruta de Benagil ou por túneis escavados pelo meio de algares (poços naturais que ligam a superfície das regiões calcárias às galerias subterrâneas) como é caso da praia do Carvalho.

Mais informações em: https://www.swimrunportugal.com/lagoa

