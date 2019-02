Estádio Algarve recebe a Festa do Futebol Feminino

A fase regional da Festa do Futebol Feminino já tem local definido no Algarve. A iniciativa tem início marcado para as 15h00 do dia 20 de março, no Estádio Algarve.

Destinado a equipas femininas de sub-13 (futebol de 5) e de sub-15 (futebol de 7), o evento tem como objetivo promover, o mais cedo possível, a prática regular e contínua de futebol no sexo feminino.

Na fase regional, as equipas vencedoras de cada escalão são apuradas para a fase nacional.