Estádio do Parchal prepara-se para ser “um dos melhores do País”, diz Câmara de Lagoa

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

Estádio da Bela Vista, no Parchal, prepara-se para se posicionar entre os melhores estádios do País, afirmou hoje o Município de Lagoa, segundo o qual as obras de requalificação vão melhorar a Pista de Atletismo, acrescentar rampas de treino, para além de arranjos da área envolvente da pista.

O programa das obras a concurso visa tornar este equipamento municipal num dos que melhores condições oferece à prática desportiva, garante a autarquia.

“Vamos acrescentar uma nova valência – as rampas de treino – que vão tornar esta pista numa das melhores do nosso País”, afirmou Luís Encarnação, presidente da Câmara de Lagoa, aquando do anúncio da obra.

Para além das três rampas de treino, dotadas de diferentes níveis de inclinação, que conferem diferenciação a este equipamento, a pista de atletismo vai também receber um novo piso. Estão igualmente previstos arranjos exteriores de baixa manutenção, recorrendo para isso a relva artificial, acrescentou o presidente.

Após uma década de intensa utilização, o Município de Lagoa prevê que as obras no Estádio Municipal da Bela Vista possam começar antes da primavera de 2021. Sendo o prazo de execução de 180 dias, é de esperar que as obras fiquem concluídas até final do próximo ano.

O valor definido para estas obras de requalificação é de 602. 668 euros.