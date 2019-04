Estado pode arrecadar 153 milhões em impostos com resort em Loulé

O empreendimento de luxo Ombria Resort, que está a ser construído a cerca de sete quilómetros a norte da cidade de Loulé, poderá render mais de 153 milhões de euros ao Estado de encaixe fiscal. Este valor é apontado por um estudo da Universidade do Algarve para o período de 2018 a 2030.

A universidade algarvia divulga no estudo sobre o ‘Impacto Económico e Social do Empreendimento Ombria Resort no Concelho de Loulé’ que “o valor estimado, de mais de 153 milhões de euros, está distribuído entre a receita para a administração local, de 22,2 milhões de euros, e o valor entregue ao governo central, de 131 milhões de euros”, sendo que os valores desta projeção, refere o estudo, são obtidos num quadro de estabilidade de políticas fiscais.

O estudo aponta também o valor do investimento total do grupo Pontos, que está à frente deste investimento, para a concretização do projeto. Ao todo, serão necessários 252,2 milhões de euros para construir todas as infraestruturas, o campo de golfe, os edifícios do hotel Viceroy e dos imóveis que serão disponibilizados para serem adquiridos por terceiros, fazer os arranjos paisagísticos, reorganizar o espaço natural e melhorar os acessos rodoviários.

O Ombria Resort está a ser desenvolvido no interior do Algarve, entre as aldeias de Tôr e Querença. A promoção do emprego local de forma direta e indireta é outro ponto positivo apontado pelo estudo da Universidade do Algarve.

Durante o período de construção, serão necessários em média 140 trabalhadores por ano, prevendo-se um pico de 572 em 2020. Quando o resort estiver em funcionamento, a partir da conclusão da primeira fase em 2021, a necessidade de mão de obra estabilizará nos 300 postos de trabalho, dos quais 15% serão profissionais com nível de educação superior. Para além de empregar os habitantes locais, o Ombria Resort espera vir a fixar novos habitantes nesta zona de baixa densidade populacional.

O estudo aponta também para a dinamização da economia local e o crescimento do emprego indireto, pelo impacto positivo que o Ombria Resort deverá ter em restaurantes, bares, mercearias e empresas de atividades turísticas.