“Estátuas humanas” dão brilho ao centro de Lagoa

A quarta edição do “espetáculo de rua” “Estátuas Vivas no Natal”, promovida pelo Município de Lagoa, e que decorreu no passado fim de semana no centro desta cidade, reuniu um total de 14 quadros artísticos idealizados por 16 dos mais relevantes artistas nacionais desta arte urbana, várias vezes premiados em festivais nacionais e internacionais.

Ao longo de dois dias, milhares de visitantes, nacionais e estrangeiros, invadiram a “passadeira vermelha” que delimita o circuito das estátuas humanas, ao longo da Rua 25 de Abril e do Jardim 5 de Outubro. Os quadros permitiram observar abordagens artísticas ligadas à história, música, cartoon, religião, cinema, literatura e natureza.

Esta manifestação artística de imobilidade expressiva tem como objetivo, para além de divulgar e dignificar a criação artística desta arte urbana, o de animar o centro de Lagoa com uma proposta de animação diferenciada na época de natal, procurando um contacto mais próximo com a população.