Estátuas vivas assinalam Natal em Lagoa

Para dinamizar o comércio local, a Câmara Municipal de Lagoa apresenta a 6ª edição das Estátuas Vivas nos dias 18 e 19 de dezembro em três locais diferentes da localidade, anunciou a autarquia.

As estátuas vivas vão estar localizadas na rua 25 de abril, no jardim 5 de outubro e na rua Coronel Figueiredo, com personagens baseadas em diferentes temáticas como ciências, história, mitologia e etnografia.

Esta edição será diferente devido à pandemia de covid-19, com o respeito pelas normas de segurança da Direção-Geral de Saúde e com o alargamento do perímetro do evento para evitar aglomerados de pessoas.

As estátuas vão estar distanciadas entre si e delimitadas, para que não seja possível o contacto físico com o público, além de existirem recipientes e dispensadores de álcool gel por toda a área.

O evento, com entrada livre, começa às 14:30 de sexta-feira até às 17:30 e no dia seguinte das 09:00 às 12:00.