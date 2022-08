Este fim de semana poderá fazer rastreios gratuitos em Faro

É já este fim de semana, nos dias 13 e 14 de agosto, que o Centro Comercial Fórum Algarve, em Faro, receberá uma iniciativa de sensibilização com rastreios gratuitos de cancro de pele e oral.

Todos os que visitarem o centro comercial poderão usufruir dos rastreios, realizados em parceria com a Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC). Estarão presentes no centro médicos dermatologistas e médicos dentistas designados pela LPCC para observação gratuita à população.

Os interessados deverão inscrever-se através do e-mail [email protected] Os não inscritos poderão também ser observados desde que se apresentem na janela horária dos rastreios e possuam os requisitos necessários.

Os mais novos não ficarão de fora e serão, durante os dois dias, embaixadores da causa da prevenção solar. Os “Heróis do Sol Saudável”, o maior projeto de sensibilização para uma exposição solar saudável realizado em Portugal pela LPCC, ruma àquele espaço comercial para alertar as crianças para os perigos do excesso de sol, ensinando-lhes a diferença entre uma exposição solar benéfica e excessiva.

Para além destas ações, estará a decorrer no mesmo espaço, uma iniciativa de sensibilização para a importância de despistar sinais de doença cardiovascular. Em parceria com a Universidade de Coimbra, estudantes de medicina estarão no centro comercial para a realização de rastreios cardiovasculares, também eles gratuitos, e estes sem necessidade de inscrição. Os rastreios terão lugar na Praça Coberta, durante o próximo fim de semana (13 e 14 de agosto) e acontecem entre as 10:00 e as 13:00 e as 14:45 e as 19:00.

Rastreio cancro da pele – Ter pelo menos um dos requisitos:

Mais de 50 anos;

Historial de cancro de pele na família;

Mais de 50 sinais;

Pele e olhos claros;

Profissão com muita exposição ao sol.

Rastreio cancro oral – Ter pelo menos um dos requisitos:

Fumadores com 40 anos ou mais;

Utentes com queixas de dor, lesões, alterações da cor ou da superfície da mucosa oral;

Utentes com aumento de volume não habituais de estruturas da boca ou vias aéreas superiores;

Utentes referenciados por médico de família.